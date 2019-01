兩大社交平台老細　原來同羊有段古？

美國兩大社交平台Twitter及Facebook老闆私底下係好老友定係死敵呢?透過一次外媒嘅訪問,大致上都可以搵到答案。



話說Twitter創始人杜斯(Jack Dorsey)近期接受外國雜誌訪問時,被問到佢同Facebook創始人朱克伯格(Mark Zuckerberg,朱仔)兩人共處嗰陣印象最深刻係乜嘢。點知,杜斯竟然話,有一年朱仔為佢做咗一餐羊肉晚餐,仲係親手殺咗隻羊。



杜斯形容,雖然朱仔無喺佢面前殺死隻羊,但估計朱仔喺佢未嚟之前,就用把電槍先電暈隻羊,再用刀殺死佢,最後交畀屠夫處理。朱仔亦都承認係佢殺咗隻羊,搞掂後放入焗爐加熱大約30分鐘,之後仲親自將隻羊放喺餐枱上面,但啲羊肉係涷嘅。結果杜斯全晚只係食沙律,所以印象咪咁深刻囉!



訪問杜斯嘅雜誌社朋友都認為,難以了解朱仔嗰次有乜寓意。不過,杜斯話希望呢樣唔會成為頭條,仲加咗一句「Revenge is a dish best served warm. Or cold」,唔知係咪想暗示「君子報仇,十年未晚」呢?

------

