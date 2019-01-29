兩大社交平台老細　原來同羊有段古？

美國兩大社交平台Twitter及Facebook老闆私底下係好老友定係死敵呢？透過一次外媒嘅訪問，大致上都可以搵到答案。



話說Twitter創始人杜斯(Jack Dorsey)近期接受外國雜誌訪問時，被問到佢同Facebook創始人朱克伯格(Mark Zuckerberg，朱仔)兩人共處嗰陣印象最深刻係乜嘢。點知，杜斯竟然話，有一年朱仔為佢做咗一餐羊肉晚餐，仲係親手殺咗隻羊。



杜斯形容，雖然朱仔無喺佢面前殺死隻羊，但估計朱仔喺佢未嚟之前，就用把電槍先電暈隻羊，再用刀殺死佢，最後交畀屠夫處理。朱仔亦都承認係佢殺咗隻羊，搞掂後放入焗爐加熱大約30分鐘，之後仲親自將隻羊放喺餐枱上面，但啲羊肉係涷嘅。結果杜斯全晚只係食沙律，所以印象咪咁深刻囉！



訪問杜斯嘅雜誌社朋友都認為，難以了解朱仔嗰次有乜寓意。不過，杜斯話希望呢樣唔會成為頭條，仲加咗一句「Revenge is a dish best served warm. Or cold」，唔知係咪想暗示「君子報仇，十年未晚」呢？

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