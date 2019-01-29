華爾街最佳亞洲專家：全球經濟恐「突然死亡」

外國傳媒報道，被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席、現為耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)警告，若從環球貿易量來看，今年全球經濟恐出現「突然死亡」，即有機會出乎意料地急速轉壞。



他解釋，在2009年金融海嘯高峰期時，全球貿易量大跌10.4%，之後在2010至2011年有所反彈，惟在2012至2018年，全球平均貿易量僅增長3.6%，只及2009年金融危機前，20年平均值7.1%的一半左右。



事實上，根據往績，全球貿易與環球產出增長是有關連的，兩者的比率可印證經濟復甦的強弱。舉例來說，對上兩次經濟擴張期，即1985至1990年及2002至2007年，該比例為1.6，即全球貿易量增長快過經濟增長60%。相比之下，2012至2018年期，該比率僅1左右，即全球貿易量放緩至與經濟增長同步。他相信，這是與美國總統特朗普提倡保護主義有關。



他又提到，雖然中國去年12月零售市道急劇轉冷，無論是賣車或智能手機銷量也不佳，但去年第4季中國經濟增長僅放緩至6.4%，輕微低於去年第3季的6.5%，主因是中國過去12個月進口突跌7.6%，相比2017年全年增長16.1%。與此同時，中國去年12月出口亦驟跌4.4%。



簡而言之，全球貿易量已出現重大變化，預期2019年會更弱，根據上述比率，預示着今年全球經濟恐會突然出現斷崖式大跌。

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