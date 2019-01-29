廣發證券向康美藥業收購廣發基金9.4%股權

廣發証券(01776)公布，與康美藥業(600518.SH)簽署協議，據該協議，廣發証券將以現金對價不超過13.9億元人民幣(下同)，從康美藥業收購廣發基金9.458%股權。完成後，廣發証券將持有廣發基金約60.59%股權。



另外，廣發証券全資子公司廣發乾和與普寧信宏簽署協議，據該協議，廣發乾和將以對價不超過1.1億元向普寧信宏收購廣發互聯小貸22%股份。完成後，廣發乾和將持有廣發互聯小貸67%股份。



康美藥業實際控制人馬興田及其配偶許冬瑾，將為康美藥業的交易提供連帶責任保證；與此同時，許冬瑾為普寧信宏實際控制人，因此她與馬興田亦將為普寧信宏的交易提供連帶責任保證。

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