科技商機：國產首輛兩輪電動車sell精簡！

內媒報道，內地市面上電動汽車數目快速地增長，但郤出現充電樁沒有普及和電動汽車電池續航力問題，而首部由中國廠商研發的兩輪電動車，將可令市場改觀？



淩雲智能研發的兩輪電動汽車，整體外觀採用流線型設計，從外形上來看非常科技感，更神奇的是這輛汽車兩個輪子體積只有普通輪子一半而已，因為這種設計所以它的車身較窄，以後等到這種兩輪電動車的普及，停車困難的問題應該會大大緩解。



該款車採用的是全鋁底盤和碳纖維材質的車身，整個汽車的重量僅為400kg，汽車的整體體積不到原來四輪汽車的1/3。但該車的最高時速可達到每小時120公里，充滿電之後可以跑400公里的路程。



另外，汽車電池採用分插片式電池組，家用充電照樣效果卓越，並且雖然是兩輪汽車的設計，也不用擔心行駛途中不穩的問題，一旦系統發生車身傾斜，那麼系統內部就會進行自動校正，



當然最火的無人駕駛肯定也在其中，使用編程式操控，無人駕駛玩的無憂無慮，並且因為兩個輪子的獨特設計，估計以後女司機們就方便很多，再也不用擔心倒車入停車場的問題。



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