財經評論：外匯基金急轉差　美企響警顯險情

中美貿易戰「雙輸」格局愈益浮現！金管局公布，外匯基金去年雖然勉強有賺，但單計上季就勁蝕逾300億元，為逾三年最多。無獨有偶，繼蘋果公司月初響警後，美國巨企接連再發業績警告，印證今次全球經濟面臨的危機非同小可。



總結去年，外匯基金在股票投資合共虧損達590億元，單是港股就勁輸207億元，足見中國因素拖累了整體表現，佐證市場對中國經濟前景的擔心程度，遠高於全球其他地區。基金拉勻計之所以力保不失，全年仍有139億元進帳，全靠債券錄得龐大收益，可見環球避險情緒高漲表露無遺。



若單看外匯基金，已反映中國經濟及投資市場備受貿易戰拖累，惟美國亦不見得好受。被視為全球工業晴雨表的美國製造業巨企卡特彼勒，以及顯示卡生產商英偉達，近日一同披露差強人意的經營狀況，理由同樣是中國。兩大巨企連同蘋果公司，在在反映中國經濟轉弱超想像，美企受累非個別例子。



卡特彼勒是環球最大建築及採礦設備生產商，基本上凡有基建及工業活動，都會涉及該公司的設備。換言之，中國上季「硬件」建設急降溫；至於英偉達則主力提供芯片，當中牽涉不少中游產品在中國進行組裝，再出口至全世界，意味不單止中國，全球需求也在下降。誠然，從華為事件可以看到，中國為了應對美國挑釁，內裏或多或少有抵制美國貨。亦即是說，美國巨企業績差劣絕非偶然，情況恐最少持續至今年首季。



其實，以目前中國經濟規模而言，每年增長6%仍是環球最主要動力，料貢獻世界經濟增長比例27.2%，遠超印度的12.9%及美國的12.3%，故中國不佳，全球也難現笑顏，只要往後經濟依然了無起色，外匯基金及美國巨企只會更受拖累。



令人憂心的是，今次中國要救市殊不容易，因消費者已債台高築。有數據顯示，自2008年以來，中國家庭負債增長已是收入增長的兩倍左右。在2014年，家庭債務佔國內生產總值約40%，惟時至今日已升至60%左右，與歐美看齊。換句話說，不少民眾已開始入不敷支，令刺激內需較以往艱難。更甚的是，消費強弱主要受居民收入及對經濟前景信心的影響，惟目前內地就業市道開始走下坡，去年下半年新增職位已按年下跌，上季工資增長更由第三季的8.6%，放緩至6.8%。



香港外匯基金不振及美國巨企業績下滑，已證明貿易戰沒有贏家，若中美再僵持下去，只會淪為攬炒，投資者務要警惕箇中風險。

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