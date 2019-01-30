古勝：臨近春節長假　無謂咁博

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美國晶片公司Nvidia周一發盈警，下調去年第四季收入預測，加上美國正式起訴華為及孟晚舟，周一晚美股下跌拖累港股周二低開，惟下跌動力唔算好大，恒指最終僅跌45點報27,531點，守穩月初至今升軌及10天線27,176點支持，主板成交919億元，走勢仍良好。



恒指成分股普遍欠缺表現，不過仍有部分藍籌大隻佬微升，好似騰訊(00700)周二升0.2%，滙豐控股(00005)升0.1%，建設銀行(00939)升0.5%，睇落氣氛唔算好差。



另外，周三為1月期指結算，而下個星期一因年三十晚關係，只得半日市，所以計落狗年只係剩番3.5個交易日。照理市況應該愈來愈悶，但成交仍未見大縮。其實講到尾，今個星期尾段港股走勢，似乎都好睇中美雙方於第二輪貿易戰談判後有乜嘢新進展而定，短期入市做好或做淡，其實勝算都唔高。



相反，部分板塊方向就較指數明確，好似發改委最新發文指，將加快推出5G商用牌照，支持有條件的地方建設信息消費體驗中心。由去年尾炒到今年初，其實5G概念股就一直炒個不停，好似中國鐵塔(00788)股價自去年12月初近1.2元樓下，一直反覆升至1月24日高見1.76元後整固，周二雖跌0.6%收報1.64元，惟仍守穩10天線1.61元，相信整固完成後可以再上。



此外，通達集團(00698)公布經已完成5G天線振子的研發，已就應用於5G主流大規模多輸入多輸出天線(Massive MIMO)完成對雷射直接成型(LDS)、塑膠電鍍(POP)的基站天線單機應用的研發。現時已為多位主流客戶定制模具，預計第二季度可進行小批量生產。



消息公布後，即見資金湧去追炒通達，其股價周二由到升到尾，最終大升41.5%報1.09元，日線圖呈一支巨大陽燭，喺上晝幾時買入都有得贏。



不過，一日升逾四成，周三仲可唔可以再衝多浸，睇怕機會真係唔大，始終下周就放農曆新年長假，資金可能選擇食胡先。所以如果已持貨者，要貼市少少睇實走勢，隨時準備止賺。至於未持貨者，其實都無謂咁博啦！



國家發改委雖然重點促進汽車消費，但汽車股作為貿易戰主角之一，加上中美就算傾得成，但內地汽車產業仍需要面對持續開放市場，外資進場引發的行業競爭，前景點計都唔算好樂觀，所以板塊每次的反彈，其實都係減磅機會。



長城汽車(02333)、廣汽集團(02238)、華晨中國(01114)及比亞迪(01211)股價周二跌幅介乎1至4.4%。至於遭大摩續唱淡的吉利汽車(00175)亦跌4%，可見板塊無論基本因素及投資氣氛皆偏淡，短期不宜有過高期望。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

