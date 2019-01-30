黃國英：挑選股票靠講信念

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，周一晚美股由Caterpillar及Nvidia帶動下跌，業績公布高峰期，經常一日好一日差，見慣不怪，所以也沒有特別影響其他市場的氣氛。短期關鍵還是看中美談判進展，以及聯儲局取態。



稍稍傾向繼續反覆探頂的機會較大，不過用2月Call出擊比較合適，避免萬一不幸睇錯，有機會失去預算，何況期權金也不算貴。



股份其實是個別發展，榮辱互見之下，推敲市場的情緒才是特別難，而揀股票博，應該是比較配合現時市況的策略。繼續以高息股作後盾，搭配雲計算及5G概念，沒有特別變陣的需要。



炒股票要講信念，絕對不宜太多花臣，以Nvidia為例，今次盈警，不利因素只是舊聞翻炒，股價依然可以再插一次勁，其實是有點出奇。既然不明白對手的想法，便不宜繼續癡纏，否則隨時輸完一次又一次。



相比之下，自己始終比較喜歡軟件股。理論上，晶片股技術含量只會有過之而無不及，護城河應該更勁，可是市場卻普遍視之為周期股。可能是欠缺網絡效應，可能B2B比B2C惡撈，顧客技術及價錢的敏感度都較高，亦可能是資本投入大，成果卻未必有保證，總之一定有原因，令到市場的喜好和軟件公司差天共地。



沒有興趣深究，投資不是寫論文，經驗重複教訓，證明欠缺緣分，便不用再花時間，反正其他選擇也頗多，不必強迫自己面面俱圓。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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