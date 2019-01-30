陳錦興：中海宏洋可保增長

英皇證券研究部聯席董事陳錦興在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指本周升抵27,800點，短線阻力漸現，惟未見轉弱迹象。內房股近期紛紛回升，今年針對內房的政策風險下降，反而中央需要穩定樓市，以提振投資及消費信心。



二、三線內房股去年大幅跑輸，主要是市場擔心合約預售前景及資金鏈斷裂，現時情況已有改變，有追落後的動力。中國海外宏洋(00081)背景雄厚，今年盈利有保障，資產淨值折讓達五成，估值並不昂貴。



截至去年9月，中海宏洋的土地儲備達2,110萬平方米，主要覆蓋三四線城市。去年累計合約銷售額505億元，以及合約銷售面積約400萬平方米，分別按年升36%及17%。



去年上半年，中海宏洋的毛利率擴闊至24.7%，預期全年可維持相若水平；首三季其收入及經營溢利分別為約162億元及35.8億元，按年增長38%及111%，表現不差。



集團在去年先後以供股集資46億元及發行5億美元擔保票據，共為公司籌集約85億元，加上合約預售款，流動資金充沛，而淨負債比率只為0.3%，財務狀況穩健，將進一步支持其擴展經營規模。



今年以來，內房的調控仍是「因城施政」，基調更偏向寬鬆，這繼續有利三四線城市的去庫存。中海宏洋已達至500億元的合約銷售規模，在母公司支持及穩健財政狀況下，未來可望加快增長，且有力提高派息，現價市盈率5倍，資產淨值折讓50%，估值並不昂貴，建議可於2.95元吸納，目標價3.5元，止蝕2.7元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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