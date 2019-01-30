鄺民彬：家電股升後有待整固

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，周一晚美股下挫，加上美國正式起訴華為及其首席財務官孟晚舟，港股周二跌45點報27,531點，國指跌15點報10,867點，主板成交919億元。



國家發改委周二公布，將支持綠色及智慧家電銷售，促進家電產品更新換代。發改委續指，若採用財政補貼等方式推廣高效節能智能產品，對購買一級能效的變頻空調、冰箱、滾筒洗衣機、平板電視等產品的消費者給予適當補貼，預計未來三年拉動消費約7,000億元人民幣。



近期市場資金隨國策而行，內地表明鼓勵消費，惟最新消息只是流於框架方針。加上家電股短期累積升幅不少，但政策未有進一步細節，因此觸發獲利盤，預期待整固後才有力再上。



另一方面，中美貿易談判前夕，華為風波持續發酵，同時英國脫歐前景未明，避險情緒升溫。另外，《華爾街日報》報道，聯儲局官員將於本周議息會議上討論如何處理資產負債表。報道續指官員將決定是否讓當局持有美國國債與按揭抵押證券(MBS)規模，較兩年前開始縮表時的預期更大。



受消息影響，美匯回軟，金價持續向上，突破1,300美元，創下七個月新高。若然聯儲局在會後釋放提前結束縮表的信號，將有利金價進一步向上，並支持金礦股股價表現。



受惠於中央推出不少支持經濟措施，中美貿易關係有改善迹象，以及聯儲局貨幣政策立場有所軟化，支持港股1月份明顯上升。然而，恒指現價已較月內低位累升2,600點，再加上本周為金融市場超級周，將有不少重要數據及決議公布，對市場有明顯影響力，預期未來股市走勢或較為波動。建議投資者暫作觀望，恒指短期主要阻力於28,000點。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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