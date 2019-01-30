沈振盈：所謂升市理由　要見真章

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「大師教路」專欄表示，美國決定引渡孟晚舟受審，並作出刑事控告，包括欺詐、盜取商業機密及違反對伊朗制裁等合共23項罪名。事件巧合地在中美貿易談判前發生，進一步令市場覺得，談判的進展應該存在着更大的不確定性。



筆者一直強調，貿易戰重點不在於兩國的貿易不平衡，而是關於科技技術的競賽。先有中興通訊(00763)，後有華為，目的就是拖慢中國在5G的發展步伐。上一次的中美副部級談判，其實只是「戲」一場，內容不着邊際之餘，更奇怪的是，中美雙方的會後公告的內容有重大差異，根本談不上有重大進展。



然而，市場卻利用此消息，加埋聯儲局放鴿以及中國放水等演繹，令大市作出強勁的反彈。三大消息齊出，配合挾淡倉行動，自然容易引誘投資者落疊。



此刻引渡消息一出，中美談判觸礁機會頗大。另外，周四凌晨美國聯儲局議息會議後，主席鮑威爾是否真的如市場所料放鴿，會後聲明將進一步確認。筆者一直認為，鮑威爾的言論根本並沒有放鴿之意，只是市場集非成是而已。



至於中國放水，其實只是杯水車薪，目的是托住來跌，而不是要催谷經濟重納升軌。1月的升市理由，到此刻已是見真章之時，大家拭目以待吧！



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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