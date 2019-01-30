時富：受惠需求殷切　龍工伺機低吸

時富財富管理部在東方產經「專家點評」專欄表示，內地推出「新4萬億」救市方案，扶持汽車業、力谷消費及基建，而在新增債務限額提前下達的安排下，將有助地方政府有足夠資金支持基建支出，故推介政策受惠股中國龍工(03339)。



龍工的主要業務為製造及銷售輪式裝載機、壓路機、挖掘機、起重叉車及其他基建機器，為內地五大工程機械生產商之一。回顧集團一八年中期業績，營業額達66.5億元(人民幣‧下同)，按年上升46.7%，純利按年升41.4%至7億元，業績與業務近似的中聯重科（01157）比較，後者同期純利錄得倒退，龍工可謂「超班」。



產品方面，輪式裝載機為其主要收入來源，營業額為33.4億元，佔總體收入50.2%，相比2017年同期營業額，按年增長四成，連同營業額增長翻倍的挖掘機，集團表現無庸置疑。



根據中國工程機械商貿網的統計，2018年統計內的25家裝載機生產企業，累計銷量超過11.9萬台，按年增長22%，反映行業有着強勁替代需求，加上內地宏觀政策基調較去年寬鬆，行業前景可看高一線。



龍工近日股價走勢向好，已升穿10天線，以現價計算，2019年預測市盈率不到7倍，加上股息率有6厘以上，估值吸引，建議投資者可於2.4港元或以下買入，目標價定於3.2港元，失守2港元止蝕。

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