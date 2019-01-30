歐宸銘：騰訊遊戲業務料重上軌道

海通國際證券財富管理投資策略經理歐宸銘在東方產經「專家點評」專欄中表示，市場研究公司在1月下旬發布了手機遊戲中國月活躍用戶(MAU)的數據，由騰訊控股(00700)開發的《王者榮耀》在去年12月以1.64億MAU排名第一；第二位為同一公司開發的《PUBG》，MAU為15.9億；第三位為《消消樂》，MAU為1.22億。



1月中騰訊開始對《鬧鬧天宮》進行內測，該遊戲是一款可於Android和iOS平台運行的多人在線戰鬥競技遊戲。遊戲在不少的論壇中獲好評，而該遊戲去年1月已取得國家廣電總局對遊戲收費的准許。過去兩周，《鬧鬧天宮》於本月正式發布後，其iOS平台上的總下載量排名前五，深受玩家歡迎。



1月23日，愷英網絡(002517.SZ)宣布將向騰訊提供其移動平台角色扮演類型遊戲《藍月傳奇》的獨家發行權。縱然測試時間表尚未公布，但同一開發商以相同名字命名的網上遊戲，於一六年十月曾實現超過20億元的總收入，預期手遊《藍月傳奇》的成績有望繼續做好。



國家廣播電視總局最近在1月7日和13日批准了另外兩批遊戲牌照，在一月份批准的遊戲中，有5款是網絡遊戲、4款是PC遊戲、179款是手機遊戲。騰訊的兩款手機遊戲《折扇》及《榫接卯和》，在第四批獲得了許可證。



儘管這兩款騰訊遊戲是旨在推廣中國傳統文化的功能遊戲，內容主要圍繞國粹及傳統工藝，獲利功能將遠不及多人競技遊戲，但騰訊終有遊戲獲批，意味着內地監管機構仍然有鬆綁的希望，並紓緩投資者對遊戲審批的疑慮。



海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

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