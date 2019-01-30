東方日報B2：外匯基金去年少賺94%　炒燶股輸590億

受到環球股市、債息上升及強美元等不利因素同時於2018年出現，拖累外匯基金去年的投資收益按年勁縮94.73%，其中第4季更「損手」306億元，為兩年來再次錄得虧損。香港金融管理局總裁陳德霖形容，今年投資環境繼續複雜多變，金融市場隱憂處處，有需要時該局會再加強防禦性部署。



股票類投資是外匯基金去年「重災區」，當中股票投資表現最差，合共虧損590億元，港股更連蝕3個季度；而全年外匯估值調整引致的減值亦達90億元。只有債券及其他投資有「斬獲」，分別錄得574億元及245億元收益，令外匯基金全年「埋單」僅賺139億元，相較2017年的2,640億元收益，表現明顯遜色。



外匯基金第4季投資表現方面，香港及其他地區股票分別蝕126億元及484億元，總計虧損610億元，是第4季成績表「見紅」的元兇。



值得留意的是，去年外匯基金的投資回報率僅0.3%，錄2015年以來的低水平，其中「投資組合」回報率為負2.4%，「支持組合」則為2.1%。



另一方面，2018年外匯基金支付予香港政府庫房的息率為4.6%，有關費用為438億元。



陳德霖表示，部分原先被市場低估的風險因素，在去年一一浮現，令股市下跌、債息上升及美元強勢的三大不利情況同時出現，當局未來會加強防禦性部署及作多元化投資，以提高應對市場波動的抗震能力，但提醒防禦性部署並非毫無代價，舉例減低股票持有量後股市出現反彈，當中的投資損失可以很大。



外匯基金第四季表現由盈轉虧，中信銀行(國際)首席經濟師廖群認為符合預期，畢竟去年下半年經濟情況轉差，中美貿易戰更為市場增添不穩定性，令股市持續回落，內地A股和香港股市無一幸免，但在上季較低基數下，料可為今年首季表現帶來支持。



華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，去年美國加息壓力及貿易戰兩大因素，為市場增加不穩因素，股票投資表現與大市走勢相若，而債券市場因去年底成「避險天堂」推高債價，支撐外匯基金全年表現。



不過，她認為今年初內地救經濟及美國暫緩加息的因素，只能短期利好外匯基金首季表現，隨着相關效應在年內消退，對全年的投資成績未敢輕言樂觀。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦稱，去年香港及各個主要股票市場下行壓力太大，衝擊外匯基金表現，但隨大市已經調整並轉趨穩定，相信今年首季股票投資表現有望重返正數，惟他提醒，外匯投資將成今年最大隱憂，預料今年整體表現僅「中規中矩」。



陳德霖亦對今年投資前景未敢樂觀，認為「非純粹經濟因素」的影響力仍然存在，投資環境會如去年般複雜多變，包括中美貿易關係緊張將會繼續困擾全球經濟和市場、英國有「硬脫歐」危機，而美國經濟及貨幣政策的方向不明朗、最近市場亦擔憂美國經濟開始放緩，種種因素為全球宏觀經濟及資產市場帶來隱憂。

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