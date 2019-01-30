袁沛儀：經濟轉弱限制歐元升勢

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，市場觀望聯儲局議息結果，料維持官方利率不變。參考多項基本面的前瞻指標如樓市、股市及油價增長等，估計鮑威爾繼續向市場展示經濟增長及通脹放緩的看法，利淡美元。不過，多項技術指標顯示美元中性，料美匯指數下行空間有限，短線反覆下試200天線95.3。



至於歐元，上周末一度貼近保力加通道底，因此近日見技術反彈。不過，德國周三將公布消費信心指數，在經濟增長面臨放緩壓力下，料結果略遜於前值，限制歐元升勢，料小幅上試1.1490。



英國國會就修正案投票完畢，在買預期、賣消息下，加上技術上貼近保力加通道頂，料先下試1.30，隨後再重拾升勢。



股市回穩，避險貨幣暫無方向，料美元兌瑞郎及日圓分別在0.9920及109.20附近窄幅橫行。



金價近日表現強勁，但RSI顯示超買，加上貼近保力加通道頂，短線調整壓力大，下料試1,280美元，限制澳元走勢。不過，美元同時反覆偏軟，料澳元整體只呈上落格局，在0.6990至0.7250區間整固；紐元則在0.6840附近膠着。

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