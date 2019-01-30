西證國際：乏利好因素　油價續受壓

西證國際市場研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，周二英國國會對脫歐替代方案再次進行表決，但相信首相文翠珊的B計劃不太可能獲得支持。反而是哪一個修正案獲得更多議員支持，或將主導於下月再次進行投票的修正案方向。



雖然文翠珊公開希望其黨員支持方案，但有指已有黨友反對該方案，加上盟友尚未透露投票取向，該修正案或同樣得不到足夠支持，那英國申請延遲脫歐的機會將會增加。然而，若然有其中一個修正案獲得過半數議員支持，文翠珊就可與歐盟談判細節，英國脫歐始現轉機。



另一邊廂，國務院副總理劉鶴將於周三起一連兩天與美國就中美經貿問題進行磋商。然而，近期美國尤其是特朗普，因政府停擺問題已較少發表會達成貿易協議的正面言論，而美國正式向加拿大提出申請引渡孟晚舟，則不利於中美達成貿易協議。



本次談判將聚焦更實質的知識產權、技術轉讓等核心問題，能達成協議的難度很大。中美雙方的核心立場很難短期改變，預計部分分歧有望解決，但本次談判將不會達成協議，相信對油價的衝擊或較大。由於減產的利好因素將被全球經濟增長放緩之擔憂及美國原油產量持續上升完全抵銷，油價下行風險較大。

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