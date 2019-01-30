盧曉暘：港股難單靠「放水」翻身

外匯分析師盧曉暘在東方產經「名家筆陣」專欄表示，上周美國總統特朗普宣布暫時結束政府關門，讓政府開門三周直到2月15日，令上周尾段美股大升，連帶本周初亞太區股市也再度上升，暫時市場傾向看重好消息。另外，近日市場傳出美國將提前完成縮表。



另一邊廂，中國推出新的貨幣政策，增加市場流動性。兩大國同時放寬貨幣政策，突然間引領流動性增加，連帶中港美股市都出現明顯反彈，只是近兩日才稍有回落。



中美近期的政策，估計為了本周中美談判鋪路，避免談判不順利的情況出現時，市場會出現大波動。暫時繼續短線買入港、美股的風險高，始終兩地股市已處於近期高位。本周除中美貿易談判外，還有聯儲局議息及周五的非農報告，重要消息及資料都在周三或之後，所以交易上仍傾向以輕倉較穩。



連帶歐洲央行在上周的貨幣政策會議上，也重申預計至少在2019年夏天前將保持利率不變。不過，行長德拉吉近期首次確認經濟前景面臨下行風險，估計這也是上兩周美元反彈、歐元偏弱的主要原因。然而，上周五開始美元便打回原形，中線無疑是明顯轉弱了，美匯指數在去年底的97.70的雙頂阻力十分明顯，而且有基本面支撐(聯儲局U-turn鷹轉鴿)，不容易再被突破。所以今年trade against美元會是比較合理的交易方向，只是歐元近期轉弱，美匯才出現明顯反彈，造就高空美元的機會。



最明顯是金價升勢，不知讀者有沒留意，近兩月金價突破一個月高位時，通常美元只是開始稍回落(未突破1月新低)，去年12月7日是一個好例子，上周五又是另一個好例子，明顯近期金價有領先於美元的作用，而兩者的反向關係於今年初開始明顯增強。假設這反向關係能持續多一段時間，意味美匯好快會下破95的一月低點。



同時，金價全年跑贏大部分風險資產的機會也很高。無他，你想想金價的避險作用通常在甚麼時候出現？全球股市轉熊時，加上今年中美貿易談判不太可能90日內談妥，美方針對中方的不只是純粹貿易問題，更重要是高科技的發展，中方有可能就只為了維持與美國友好關係，會因此暫停自身高新科技發展嗎？科技發展一日千里，現今要成為大國，投放巨大科研費用(你看華為每年的巨額研發費用就可略知一二)是無可避免，中國會放棄這戰場嗎？中美談判隨時搞足兩三年，中港股市就算唔出現急跌(或可能慢跌)，至少不太可能再靠放水可以於今年內孕育成牛市。恒指今周在27,500點之上，近期已反彈甚多，這水平傾向是位高勢危的機會，高於等待破頂牛市重臨。



外匯分析師盧曉暘

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