歐股收市做好　英國富時升逾1%

歐洲股市收市向好。英國富時100指數收報6,833點，升86點或1.29%；法國CAC指數收報4,928點，升39點或0.81%；德國DAX指數收報11,218點，升8點或0.08%。



個股方面，英國皇家郵政公布，2018財政年度首三季核心盈利按年升2%，郵件派送量下跌8%；公司股價全日挫13.27%。



瑞典鋼鐵生產商SSAB預計，去年第四季度淨利潤將略遜於預期；其股價收漲逾4%。



法國石油企業道達爾(Total)公布，公司與中海油等共同持有權益的英國北海Glengorm區域發現了新油氣田，料可出產2.5億桶石油當量；股價上漲逾1%。

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