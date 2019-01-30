美股收市：道指升逾50點　大型科技股受壓

觀望聯儲局議息，美國股市周二個別發展。道指收報24,579點，升51點或0.21%；標指收報2,640點，跌3點或0.15%；納指收報7,028點，跌57點或0.81%。



蘋果公司將於收市後公布業績，該公司股價收跌逾1%；亞馬遜將於周三公布財報，股價全日下挫2.69%。其他科技股方面，Facebook跌2.22%；Netflix下挫2.01%。



聯儲局今年首個議息會議本周召開，市場普遍預期周三將宣布不加息，並留意該局主席鮑威爾新聞發布會上提到的縮表線索。



另外，市場亦觀望中美貿易會談，據報美國總統特朗普將於周四與中國副總理劉鶴會晤，以尋求更大的外資准入。



個股方面，3M上季經調整後每股盈利升至2.31美元，勝市場預期，惟受當前經濟環境等因素影響，該公司下調今年全年每股盈利預測。3M股價收報196.95美元，升2.06%。



電單車品牌哈利大衛遜(Harley-Davidson)上季經調整後每股賺17美仙，遜市場預期，該公司不但受到美國在貿戰下徵收關稅的打擊，美國市場銷售期內更大跌10%。哈利股價全日急挫5.03%，收報34.76美元。

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