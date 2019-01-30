Apple上季盈利符預期　股價盤後漲逾3%

蘋果公司(Apple Inc.)公布，截至去年12月29日底止第一財季，錄得總收入843.1億美元，按年下跌約4.5%，但好過市場預期的839.7億美元；淨利潤19.96億美元，按年下跌約5%，為逾十年來的同期財季內，首次同時錄得收入及盈利跌幅。



期內，公司每股盈利4.18美元，好過2017年同期的3.89美元及市場預期的4.17美元。Apple股價於盤後交易時段升3.3%，報159.85美元。



iPhone淨銷售額錄得519.82億美元，按年下跌約14.9%；Mac產品的淨銷售額錄74.16美元，按年升8.6%；iPad淨銷售額按年增16.9%至67.29億美元；可穿戴設備等其他產品的淨銷售額錄73.08億美元，按年增33.3%。



值得留意的是，Apple期內大中華地區淨銷售錄131.69億美元，按年大跌26.6%。

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