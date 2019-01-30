【早晨評論精點】沈振盈：所謂升市理由　要見真章

財經評論：外匯基金急轉差 美企響警顯險情

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沈振盈：所謂升市理由 要見真章

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黃國英：挑選股票靠講信念

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古勝：臨近春節長假 無謂咁博

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歐宸銘：騰訊遊戲業務料重上軌道

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袁沛儀：經濟轉弱限制歐元升勢

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西證國際：乏利好因素 油價續受壓

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盧曉暘：港股難單靠「放水」翻身

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鄺志良：技能教育投資更形迫切

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