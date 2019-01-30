【市前重點睇】金價高見1313　油價上揚

●亞洲市美匯指數報95.8，圓匯報109.4，歐元報1.143，英鎊跌至1.30水平。港匯報7.846。離岸人民幣企6.74。金價高見1,313美元，油價上揚，布油升至61.3美元水平，紐油報53.3美元水平。道指期貨升不足百點。



●道指收報24,579點，升51點或0.21%；標指收報2,640點，跌3點或0.15%；納指收報7,028點，跌57點或0.81%。http://bit.ly/2FWjYsO



●蘋果公司上季每股盈利4.18美元，市場預期4.17美元，股價盤後做好。http://bit.ly/2DGxBu2



●港股ADR指數全日微跌，按比例計算，收報27,510點，跌20點。http://bit.ly/2G7rSyU



●美國財政部長姆紐欽表示，如果中國在貿易方面做出足夠讓步，美方有可能尋求取消所有關稅。



-日媒報道，中國將在與美國談判時提出一個結構性改革計劃，將涵蓋知識產權權保護，並為放寬對外國投資的限制等措施提供具體時間表。



-美國穀物協會：如果美中兩國貿易戰得到解決，美國在2019年可向中國出口3億加侖乙醇。



●白宮經濟顧問庫德洛：政府停擺對美國經濟可能沒有長期影響，不認同國會預算辦公室關於政府停擺對美國經濟影響的預測。



●姆紐欽：沒有任何迹象顯示經濟即將陷入衰退，2019年美國經濟很有可能增長3%。



●美國10年期國債孳息率下跌3.42點子，報2.7098厘。



●紐約期油收報每桶53.31美元，升2.54%；布蘭特期油收報每桶61.32美元，升2.32%。http://bit.ly/2sU3Xez



●俄羅斯發誓要「盡一切努力」保護委內瑞拉總統馬杜羅。特朗普政府對委內瑞拉加大經濟壓力，加劇了外界對莫斯科支持馬杜羅政權能力的懷疑。



●紐約期金收報每安士1,308.9美元，升5.9美元或0.5%，連升3日，並創約8個月新高。http://bit.ly/2RnZKcP



●英國富時100指數收報6,833點，升86點；法國CAC指數收報4,928點，升39點；德國DAX指數收報11,218點，升8點。http://bit.ly/2G7tmcs



●英國議會表決排除在沒協議下脫歐，反對延長脫歐的修正案；鎊匯急跌至1.30。http://bit.ly/2FXiqib



-歐盟發言人表示，歐盟不會重新談判脫歐協議，只會考慮修改政治聲明(一份解決貿易和未來關係的非約束性文件)。歐盟已準備考慮延遲3月29日的脫歐日期。



●意大利發行的6個月期國庫券中標孳息率為負值，是去年6月組建新政府以來的首次。但意大利財長表示債券孳息率還不夠低。



●中國出口和消費放緩，各省市自治區紛紛下調2019年增長目標，預示3月份將訂立的全國增長目標可能也會較低。



●華為及其美國子公司被控參與竊取T-Mobile美國公司商業機密，要在2月28日出席西雅圖聯邦法院庭審會。



-加拿大公共安全部長表示，加拿大政府需要更多時間，才能決定是否禁止華為參與5G網絡建設。



●中國銀保監簡化股權投資計劃和保險私募基金註冊程序。



●內地第5批遊戲版號已經下發，總數為95個，審批時間為1月22日。其中，騰訊的《浪漫玫瑰園》獲批。



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：東方日報B2：外匯基金去年少賺94% 炒燶股輸590億

http://bit.ly/2HMpVdU



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm