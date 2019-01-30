華為今年殺入電視機市場！兵分兩路榮耀先出發

內媒引述多名業內人士確認華為今年將會正式涉足電視業務。消息指，榮耀預計今年4、5月份會先推出電視，從線上市場切入；華為電視則在今年下半年推出，同時預計將定位中高端，結合5G通訊技術。



據報，華為做電視已醞釀了幾年，現已有200至300人的團隊，電視研發放在IoT(物聯網)的大部門下，放在智能家居的業務中做；並預計，華為將找京東方控股的高創公司來代工電視。高創的代工廠在蘇州吳江。



隨着5G通訊時代的到來，智能家居將普及，華為已經有手機、平板電腦、手提電腦，華為的智能燈、智能音箱也已經上市，但電視機目前還沒有做。



分析師預計，華為做電視，已是勢在必行的策略。從華為的產業鏈布局來看，海思晶片、AI技術、雲計算資源等都可以為電視產品賦能。



有消息稱，榮耀電視及華為彩電兩者渠道會區分，榮耀更側重線上渠道；華為定位更高端一些，電視從65吋起步。且榮耀、華為的電視也許不叫電視，而是叫家庭娛樂中心、智能家居控制中心或客廳牆等。



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