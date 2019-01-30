亞洲股市：日股偏軟　大和證券跌3%

美股個別發展；亞洲股市普遍下跌。日本去年12月零售銷售初值按月升0.9%，勝預期。



日本日經225指數早段跌29點或0.14%，報20,636點。板塊方面，通訊服務股跌0.5%，醫療保健股跌0.3%。



個股方面，鈴木汽車、中部電力、趨勢科技及協和發酵工業全線跌1%，日產汽車則升0.5%。



大和證券第三季度淨收入按年跌20.5%，股價跌3%。



經營調味醬製造等的Kewpie(丘比)跌2.6%。高盛將其評級由「買入」，下調至「中性」。



ANA(全日空)升0.1%。公司維持全年營業利潤目標，並訂購30架波音737 Max 8型號客機，以及18架A320neo空中巴士客機。



韓國財長洪南基預期，1月出口增長按年將輕微放緩。



首爾綜合指數僅跌1點或0.06%，報2,182點。STX重工業及PaperCorea齊跌2%，三星電子跌0.7%。



澳洲悉尼普通股指數則升13點或0.23%，報5,953點。板塊方面，原材料股漲2.8%，能源股升1.2%。個股中，Sandfire Resources抽升近6%，Energy World揚升4%。

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