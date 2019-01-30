風險升級！委內瑞拉償債問題日益複雜

外電報道，俄羅斯誓言要「盡一切努力」保護馬杜羅政權。俄羅斯財政部副部長Sergey Storchak周二表示，委內瑞拉可能難以償還因購買武器而向俄羅斯欠下的31.5億美元債務。下一期1億美元款項將於3月支付。



在美國宣布制裁委內瑞拉國營石油公司(PdVSA)、凍結該公司在美資產、加大對馬杜羅經濟壓力之際，報道指，外界懷疑莫斯科支持馬杜羅政權能力。有報道暗示美國或會向委內瑞拉派兵。



白宮國家安全顧問博爾頓日前指，制裁將使馬杜羅政權無法取用PDVSA 70億美元資產，並在接下來一年損失110億美元出口收益。PDVSA美國子公司Citgo的收入須存入馬杜羅無法動用的美國託管帳戶。



總部在紐約的新興市場宏觀顧問公司Totem Macro創始人Whitney Baker表示，委內瑞拉償債問題可能因中國變得複雜化。



他指出，問題在於中國是否會允許其對委內瑞拉的龐大貸款，服從國際貨幣基金組織(IMF)的安排。委內瑞拉債券市場體現出違約和大幅度減值的可能性；潛在的債轉股或石油權證安排面臨的挑戰是，委內瑞拉大部分石油產量已經承諾提供給中國。



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