【即市分析】領展勝在攻守兼備

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：美國聯儲局舉行議息會議，市場近乎篤定今次不會加息，甚至到3月份，利率期貨反映市場認為加息機會僅約3%。在加息周期或已接近尾聲下，吸引資金繼續流入高息股，領展房產基金(00823)周二(29日)再創出85.45元的歷史新高。



領展截至去年9月底止上半年可分派收入總額按年升5.95%至27.59億元，每基金單位分派按年增長7.51%至130.62仙，業績增長穩定。集團上月公布以120億元所出售12項物業，錄得淨收益約為27.9億元。市場對此交易亦反應正面，帶動其基金價格節節上升。



事實上，雖然本地樓價似有見頂迹象，但地產市道依然暢旺，商廈、商場等的租金仍穩步上升，為收租股及房託基金(REITs)提供可觀收入。



另外，環球經濟增長面對放緩風險，領展作為香港市值最大的房託基金，業務具一定防守性，且盈利能見度高，因此備受長線投資者垂青。



領展去年10月底低見69.5元後觸底回升，以周二高位計已累升約22%，MACD牛叉持續擴闊，技術走勢向好。相信在高息資產持續受捧下，領展短線整固後挑戰90元的機會仍然存在，80元支持不容有失。

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