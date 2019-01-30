港股格局：沈慶洪指手機股未係入貨時候

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪指，市場觀望本周中美貿易談判，以及聯儲局會否提早結束縮表，在未有結果之前，預料港股上落市格局居多。恒指暫時在10天線，即大約27,100至27,200點水平有支持，阻力位則在27,800點。



中國人壽(02628)發盈警，他認為今年內險股營運仍面對困難，包括市場波動，投資收益未必有好表現。受國策影響，保費及新業務價值增長或減少；加上開放外資持股，加劇市場競爭。若國壽股價失守18港元，後市料下試16元。



蘋果公司iPhone銷售較預期差，他指出，手機市場出現飽和，現處於4G及5G「交接期」，換手機的人或會先觀望。雖然在港上市的手機設備股股價未有大受影響，早段更有得升，相信純屬反彈，投資者應待換機潮出現，板塊真正轉勢才留意也未遲。



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