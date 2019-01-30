全球品牌500強榜單出爐　華為排名第12

據Brand Finance的2019全球品牌500強報告，亞馬遜成為全球品牌之冠，品牌價值增長近25%，至1,879億美元；蘋果公司排第2位，品牌價值1,536億美元。中國品牌以華為排名最高，佔據第12位。



其餘上榜的中國品牌包括第20位的微信、以及佔據第21位的騰訊(QQ)等。



受醜聞困擾的Facebook佔據第7位，品牌評級由AAA+降至AAA-。



法拉利成為最強勢品牌，品牌強度指數(BSI)由91.5增至94.8(滿分為100)，超過麥當勞、可口可樂、樂高和迪士尼；也成為14家獲得AAA+評級的品牌中表現最強的一家。



電子商務盛行，衝擊傳統零售業。沃爾瑪10年前屬全球最有價值品牌，現首次跌出前10位。公司品牌價值增長10%，至679億美元。



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