【高盛推介】港股續跌　恒指牛熊證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：美股上日個別發展；美國聯儲本周將舉行議息會議，市場預期不加息。此外，市場亦關注中美新一輪的貿易談判進展。



恒指今(30日)早繼續回吐，目前於27,500點水平爭持。



投資者如計劃部署牛證，可留意恒指牛(64290)，收回價與現價有約250點差距。為現時所有牛證中槓桿最高的選擇。以及可留意收回價稍遠一點，在27,100至27,150點附近的恒指牛(64767)及恒指牛(63977)，皆為相同收回價牛證中槓桿最高的選擇。



恒指牛(64290)收回價27,181點，行使價27,081點，換股比率10,000，槓桿比率74.2倍。



恒指牛(64767)收回價27,138點，行使價27,038點，換股比率10,000，槓桿比率70.4倍。



恒指牛(63977)收回價27,090點，行使價26,990點，換股比率10,000，槓桿比率62.4倍。



投資者如計劃部署熊證，貼價的選擇可留意恒指熊(64906)，為現時所有熊證中槓桿最高的選擇。以及可留意恒指熊(64909)，為市場上少數近熊的選擇之一。



投資者亦可留意收回價稍遠一點，在27,850至27,950點附近的恒指熊(69386)及恒指熊(69414)，與現價有約400至500點差距，皆為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。



恒指熊(64906)收回價27,638點，行使價27,738點，換股比率10,000，槓桿比率91.5倍。



恒指熊(64909)收回價27,788點，行使價27,888點，換股比率10,000，槓桿比率61.0倍。



恒指熊(69386)收回價27,838點，行使價27,938點，換股比率10,000，槓桿比率54.9倍。



恒指熊(69414)收回價27,938點，行使價28,038點，換股比率10,000，槓桿比率44.3倍。



高盛恒指牛熊證條款：

恒指牛(64290)收回價27,181點，行使價27,081點，槓桿比率74.2倍。



恒指牛(64767)收回價27,138點，行使價27,038點，槓桿比率70.4倍。



恒指牛(63977)收回價27,090點，行使價26,990點，槓桿比率62.4倍。



恒指熊(64906)收回價27,638點，行使價27,738點，槓桿比率91.5倍。



恒指熊(64909)收回價27,788點，行使價27,888點，槓桿比率61.0倍。



恒指熊(69386)收回價27,838點，行使價27,938點，槓桿比率54.9倍。



恒指熊(69414)收回價27,938點，行使價28,038點，槓桿比率44.3倍。



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