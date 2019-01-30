華為據報在CES發布8K+AI　創維數碼升半成　TCL漲1%

華為5G布局「踩入」電視機業務，有消息指，華為電視將在CES發布8K+AI！面對強手加入，市場料彩電企業或面臨一場變革，留得低的，利潤水平或會有所提升。



創維數碼(00751)低開後有追捧，一度倒升逾半成。TCL電子(01070)升逾1%。



TCL電子CEO王成之前向內地媒體表示，手機廠商如小米及華為，之所以要做彩電，因為市場還有吸引力。彩電在智能家庭中扮演重要的角色，跨界競爭就是帶着改造產品形態、改變市場格局的心態而來的。



他指出，電視的產品形態將會改變，業界要用新的思路、新的想法去改變。彩電廠要主動革自己的命，例如8K、人工智能及量子點技術的升級，都會給內地彩電企業帶來新的機會。



創維CTO、深圳創維-RGB電子董事長兼總裁王志國表示，華為加入彩電陣營是一件好事，期待與華為一起為內地彩電業建構健康的生態，低水平競爭對行業發展百害而無一利。



奧維云網(AVC)監測數據顯示，去年內地彩電零售均價下跌9%，至每部3,121元人民幣(下同)，令零售總額按年下跌8.6%，至1,490億元，市場整體低迷。預期2019年內地彩電銷售額將再跌1.5%，至1,468億元。



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