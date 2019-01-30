【即市分析】手機設備股掂唔掂得過？

美國蘋果公司(Apple Inc.)截至去年12月29日底止第一財季收入按年下跌約4.5%至843.1億美元，但就優於預期的839.7億美元；淨利潤按年下跌約5%至19.96億美元。



由於蘋果公司早前股價累跌不少，如今業績叫做好過預期，蘋果公司股價周二晚於盤後交易時段升3.3%，報159.85美元，今早(周三)一度帶起在港上市的手機設備股，可惜再上動力不大，部分個股股價更加倒跌，究竟板塊前景如何？(資訊器材板塊追蹤：https://bit.ly/2AOpytG )



早前手機設備股主要都係跟住蘋果公司及三星股價走，事關手機銷情欠佳，做手機零件設備企業又何來有運行。淨睇兩隻人氣最旺的手機設備股孖寶瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)早前股價級級落，就已經反映行業前景與手機銷情關係密切。



值得留意的是，蘋果公司期內大中華地區淨銷售錄131.69億美元，按年大跌26.6%。故有外電報道指，蘋果公司行政總裁庫克表示，為提升銷量，正重新考慮調整iPhone在美國以外市場的定價策略，咁即係間接「降價谷銷量」啦！



睇番消息佢就講得好好聽，話因為iPhone主要按美元定價，在匯率換算後，部分國家iPhone售價變得更昂貴，故決定調整定價政策，望能提升銷量。不過講到尾又咪係因為賣得差，睇唔到有好轉迹象先至會行減價路，唔係賣得好好哋又點會減價益你丫，間接反映佢哋都覺得未來銷情暗淡無光。



另一方面，中美貿易戰持續，對環球經濟以至各行各業之負面影響持續浮現，未來手機設備股前景唔多樂觀，如今蘋果公司業績叫做「冇想象中咁衰」，短期板塊即使可借勢反彈一轉，但中線可唔可以真正絕地反擊，都好受外圍因素影響，單睇見日前受惠公布完成5G天線振子研發的通達集團(00698)今日即市股價都要回5%以上，揭示資金炒作板塊時仍然好短癮，故大家若然無貨在手都係建議輕身過年算哪，唔知乜頭乜路就衝入去，小心易入難出！



Apple上季盈利

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