蘋果業績：趙晞文料最壞情況未到　籲避開手機設備股

蘋果公司隔晚公布截至去年12月29日底止第1財季業績，總收入按年下跌約4.5%，淨利潤按年下跌約0.5%。股份於盤後交易時段升逾半成。



不過，在港上市的手機設備股如舜宇光學科技(02382)和瑞聲科技(02018)，周三早間齊齊高開後倒跌逾1%。



信達國際研究部副主管趙晞文表示，蘋果公司業績大致符合預期，沒有太大驚喜，下季展望亦沒有太大落差，但預期iPhone銷售最差情況未到，至少要到今年下半年再出新手機時才喘穩。至於在香港上市的手機設備股，他認為近期只是技術性反彈，因基本因素到現在沒有改變，不建議投資者沾手。



被喻為「最強蘋果分析師」、天風證券的郭明錤日前發報告指，iPhone銷售的最壞時刻將過去，雖然蘋果公司未來數季iPhone付運量仍會錄得按年下跌，但出現嚴重大跌的壓力已減輕。



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