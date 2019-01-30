【瑞通推介】跟蹤恒指滙控購沽證

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者觀望聯儲局議息和中美貿易會談，美股隔晚個別發展。



在期指結算日，恒指今(30日)早回調過百點，於27,400點水平整固，觀察10天線(27,175點)的支持力度。



中國人壽預計去年度歸屬於公司股東的淨利潤按年減少約50%至70%，原因受權益市場整體震盪下行影響，令集團公開市場權益類投資收益按年大幅減少。這意味集團去年第四季出現明顯虧損。股份近期獲資金追捧，月內累升15.7%，14日RSI日前曾升至70以上的超買水平。



惟發警後，周三股價低開4.5%，低位見18.4港元，跌穿10天線並連跌3日，但其後跌幅收窄至2%。昨有逾850萬元淨流入其好倉，淡倉則錄約150萬元淨流出。



滙豐控股高開近1%，其後曾升至66.5元之接近兩個月高位，技術上突破百天線，為11個月以來第一次。昨日其好淡倉未有明顯的資金流向。



有券商唱淡吉利汽車，指其面臨存貨及折扣壓力，料股價短期高機率下跌。另有發改委官員指，汽車消費減速是去年消費增速下滑的主因。吉汽昨急挫4%，收報12.66元。股份自本月初的52周低位10.08元開始反彈，輾轉升至今周一高見的13.8元，累升近37%，短線或迎來獲利盤沽壓。



吉汽今早再跌逾1%，下試昨日盤中低位12.34元，其後跌勢稍放緩。昨有逾240萬元淨流入吉汽好倉，淡倉則錄約18萬元淨流出。



友邦保險自去年7月起，多次受制於70元關口而未能成功企穩。昨收跌近1.8%，回至69元及10天線之下，今早再跌約1%，於68元附近徘徊。該股股價現處去年6月底至9月初的股價密集區水平，留意後市突破區間的機會。約290萬元於昨日淨流入友邦好倉，同日則錄逾50萬元淨流出淡倉。



市場料聯儲局在今周議息會議有望維持息口不變，有利息口敏感的本地地產股。旗下樓盤銷情不俗的新地近期股價走勢跑贏同業。新地昨漲1.33%，以全日高位129.7元收市，創去年5月以來高；今早後段曾略回，其後倒升，由即市低位最多反彈達3%，升穿130元關口。昨日新地好倉錄約110萬元淨流出，另有逾70萬元淨流入其淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、中短期購(24769)行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿13.9倍。



恒指輕微價外、中短期沽(14724)行使價26,000點，2019年5月到期，實際槓桿11.5倍。



國壽輕微價外、中短期購(24869)行使價21.05元，2019年6月到期，實際槓桿8.9倍。



滙控輕微價外、中短期購(14420)行使價70元，2019年6月到期，實際槓桿12.1倍。



滙控貼價、中短期沽(28628)行使價63.8元，2019年5月到期，實際槓桿9.8倍。



吉汽輕微價外、短期購(11765)行使價13.88元，2019年3月到期，實際槓桿7.5倍。



吉汽輕微價外、中年期沽(18005)行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿2.3倍。



友邦輕微價外、中短期購(15502)行使價72.88元，2019年5月到期，實際槓桿9.7倍。



友邦輕微價外、中短期沽(24549)行使價64.23元，2019年7月到期，實際槓桿6倍。



新地貼價、中短期購(19516)行使價130.8元，2019年7月到期，實際槓桿7.4倍。



新地輕微價外、中短期沽(19552)行使價110.8元，2019年7月到期，實際槓桿8.5倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(63051)收回價26,810點，槓桿比率34.8倍。



恒指N類熊證(66653)收回價及行使價28,000點，槓桿比率45.8倍。



國壽牛證(63072)收回價17.41元，槓桿比率9.8倍。



國壽熊證(59631)收回價21.5元，槓桿比率5倍。



滙控牛證(60397)收回價63.1元，槓桿比率17.9倍。



滙控熊證(61464)收回價68.9元，槓桿比率11.6倍。



騰訊牛證(62524)收回價320.1元，槓桿比率12.9倍。



騰訊熊證(63065)收回價349.8元，槓桿比率27.1倍。



吉汽牛證(63070)收回價10.9元，槓桿比率5.5倍。



吉汽熊證(64323)收回價15.69元，槓桿比率3倍。



友邦牛證(60012)收回價64.6元，槓桿比率15.1倍。



友邦熊證(59632)收回價73元，槓桿比率11.1倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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