嘉湖山莊本月暫錄43宗成交　低層三房戶唔駛五球

中原伍耀祖表示，本月樓市氣氛好轉，買家入市意欲回升。嘉湖山莊本月暫錄約43宗成交，當中以純三房單位最為搶手，佔27宗或63%。



他解釋，去年高位時，純三房單位樓價全部高於600萬港元，難以承做高成數按揭，現時此類單位樓價回落至600萬元以內，因而受上車客及換樓客追捧。



其中麗湖居4座低層G室，實用面積547方呎，三房間隔，剛以482.8萬元沽出，呎價8,826元。上址屬屋苑最近罕見低於500萬元的純三房單位成交，由於屬最低層，外望街景，成交價較低亦屬合理。



據悉，原業主於2015年10月以400萬元買入單位，現轉手帳面獲利82.8萬元或21%。



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