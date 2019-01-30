龍騰：今年東莞樓價料升達20%

上星期龍騰國際行政總裁蔡俊鵬，簡介了粵港澳大灣區四個城市的限購政策。今集會介紹大灣區其他城市的限購政策。



他透露，公司去年全年錄超過150宗成交，香港買家佔了八成，用家及投資者各佔一半，並預期今年料可售出超過200伙。珠海、惠州及東莞的住宅最受香港買家歡迎。當中，珠海限購政策最嚴厲，所有非珠海戶籍的買家須連續五年繳立社保或繳稅證明方可獲購買住宅資格。其後，直至放寬珠海西區人材政策後，香港居民亦可購買住宅單位，但僅限一伙。由於是限購令嚴緊，人材政策實施後才迎來樓價升浪，所以樓價升幅遜於中山，過去一年僅升一成。



東莞是大灣區九市中最貼近廣州及深圳的城市，港人以個人名義入市限買一伙，須一年社保，購買第二間物業則須兩年社保。他預期今年東莞樓價至少升15%至20%，特別看好中心城區，因為區內配套完善，交通網絡成熟，加上附近是豪宅區，而樓價仍然低水，每平方米售價約2萬元，個別樓盤更接受港人買家承做按揭，前景看高一線。



港人需留意並非所有區域都列入大灣區，例如惠州，只有惠陽、惠城及惠東納入大灣區。香港買家如欲入市，須提交工作或居住抑或學習證明，便可購買一個單位，而博羅暫無限購令。惠州除了限購亦設限價，規定單位售價不能超越備案價，由於備案價格保守，所以樓價升幅有限，去年整體樓價上升了10%。至於，廣州及深圳全市港人家庭如在中國未持有物業，限購一伙。不過，轉售深圳住宅，三年內不可再買入。



商業產品亦深受港人歡迎，東莞、佛山、中山、肇慶及江門均不設限購，而惠州、廣州及深圳，港人只可以內地公司名義購買。至於珠海橫琴、保稅區、十字門及灣仔區購買商業產品，面積少於75平方米可以個人名義買入；75平方米以上的單位則只可以內地公司名義買入。



他續稱，內地政府短期內未有加強限購力度，個別城市更有所放寬，例如廣州市去年放寬購買商業產品的條款，凡於2013年前批出的土地，港人可以個人名義購買。



此外，九市租金升幅理想，尤其廣州、深圳、佛山、東莞、珠海及中山，自2017年4月後加緊各城市的限購令後，住宅需求更為殷切，去年租金均上升10%。