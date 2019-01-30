【即市分析】北水收爐　大市再上有難度？

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：農曆年假在即，假期氣氛漸濃，恒指走勢出現突破後，現時主要在27,500點附近徘徊。內地假期因素影響，港股通明日開始暫停交易，直至2月11日才完全回復正常。



近期「北水」均以流入為主，南下資金自1月15日開始，已連續12個交易日流入港股市場，期內恒指累積升逾1,200點。若然缺乏南下資金支持，相信大市短線要進一步突破有難度。



事實上，港股月初由低位持續回升，月內已反彈逾1,600點。另外，受華為事件影響，中美兩國關係再現暗湧，港股反彈力度或因此減低。技術上，恒指是次熊市跌浪由去年初的33,484點，跌至10月低位見24,540點，若以反彈黃金比率0.382計，下一阻力位約在27,956點，距離現價約有400多點水平，若未能在今日期指結算日進一步挾上，相信要到假期後才有機會突破，不妨提早收爐假後再戰。

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