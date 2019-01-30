人民幣Hibor：隔夜息企1.47厘　CNY高見6.70

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息企1.47厘水平，1星期至2個月拆息為1.91至2.84厘，3至12個月拆息報3.04至3.6厘。



30/1/2019

隔夜 1.47233厘

1星期 1.91933厘

2星期 2.13200厘

1個月 2.58633厘

2個月 2.84300厘

3個月 3.04667厘

6個月 3.35400厘

12個月 3.60433厘



29/1/2019

隔夜 1.47500厘

1星期 2.15400厘

2星期 2.32933厘

1個月 2.60967厘

2個月 2.87000厘

3個月 3.05867厘

6個月 3.34267厘

12個月 3.58667厘



人民幣兌美元反覆上升，離岸人民幣(CNH)由6.7505，升至6.7277，最新報6.7309；在岸人民幣(CNY)亦由6.7309，漲至6.7097，最新報6.7144。

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