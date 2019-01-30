長江證券︰地方兩會「穩經濟」釋放7大信號

1月中以來，內地省級地方兩會密集召開，長江證券宏觀固收團隊報告指出，中國經濟加速下行，處維穩關鍵期下，地方政府工作報告中釋放7個重要信號。



●超過2/3省份下調2019年GDP增​​長目標，經濟下行壓力加速顯現。



●政策維穩重要發力基建投資。中西部地區以鐵路、高速公路、機場、水庫等傳統​​基建為主，東部地區以軌交等新型基建為代表。



●區域協同發力，京津冀、粵港澳、長江經濟帶等跨區域項目重要性明顯提升。



●新經濟加速湧現，部分東部省份將加快5G、人工智能等新興領域培育。



●地方棚改計劃開工規模多數下調，地產去庫政策的支持力度或將明顯減弱。



●人才戰略的重要性更凸顯，穩就業的同時、助力經濟轉型和人力資本積累。



●防風險大方向不變，穩增長發力仍需以嚴控債務風險為前提。主力健全地方金融監管體系、加大不良貸款處置力度、防控債券市場違約風險等舉措。



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