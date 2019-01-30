【即市分析】盈警拖累　國壽宜先觀望

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：中國人壽(02628)日前發出盈警，預計去年度純利將按年大跌五至七成，遜市場預期。其股價今日(周三)應聲下跌，低開4.4%後，即市跌幅收窄至2.2%，報18.82元。



國壽表示，純利大跌原因是受權益市場整體震盪下行，令投資收益大減。投行野村估計，該公司去年第4季虧損達55億元人民幣，主要來自股票投資的公允價值虧損。該行調低其2018、2019及2020年的盈利預測49%、6%及20%，將其目標價由20.95元下調至20.71元，評級由「買入」降至「中性」。另摩根士丹利指其純利表現遜預期，維持「減持」評級，目標價15元。



走勢上，該股月初自16元邊持續回升，惟近日升至250天線約20元遇阻後連日回落。今日受盈警拖累大幅低開，並失守10天線19元，現該水平由支持變成阻力。其股價即市反彈至19元樓下已無力再上，且MACD牛叉連日收窄，料盈警短線將抑制反彈勢頭，後市或回試20天線18元，宜先觀望。

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