【午市重點睇】CNY高見6.70　布油企61.5美元

●美匯指數企95.7水平，圓匯報109.3；歐元企1.143，英鎊報1.309。港匯升上7.842。CNH升至6.72，CNY高見6.709。金價企1,312美元，布油企61.5美元，紐油報53.4美元。道指期貨續漲。



●恒生指數半日升78點或0.29%，報27,610點，友邦國壽拖低大市，內房股大漲。http://bit.ly/2RTNTbD

-異動股：與「幽靈跑車」合資，恒大健康曾漲7%。http://bit.ly/2FXiKh0

-港股格局：沈慶洪指買手機股「未係時候」。http://bit.ly/2Ww0m3N

-信利國際分拆信利汕尾上市申請，未獲中證監批准。http://bit.ly/2SdEZ83

-華為據報在CES發布8K+AI，創維數碼升半成，TCL漲1%。http://bit.ly/2FUbv9P



●【即市分析】

-手機設備股掂唔掂得過？http://bit.ly/2MEyI02

-懶理指數，專心炒個股。http://bit.ly/2Gb5VyQ

-海螺水泥順勢跟進。http://bit.ly/2HBycAX

-北水收爐，大市再上有難度？http://bit.ly/2RskBvE



●A股快報：滬綜指半日收升2點，萬科及保利地產均升3%。http://bit.ly/2HCJPrm



●亞洲股市：日股中段跌約百點。http://bit.ly/2RYFdRm



●英議會通過愛爾蘭後備計劃修正案，鎊匯跌至1.30企穩。http://bit.ly/2FXiqib



●人民幣升至去年7月高位，CNY高見6.709。http://bit.ly/2HF3AyP

-人民幣Shibor︰隔夜息跌至2厘。http://bit.ly/2RTLrSx

-人民幣Hibor：隔夜息企1.47厘，CNY高見6.70。http://bit.ly/2B9eM0E



●中國銷量跌，蘋果擬調整iPhone定價策略救亡。http://bit.ly/2Bbb1bn



●Apple上季淨利潤下跌0.5%，股價盤後漲逾5%。http://bit.ly/2DGxBu2



●人行淨投放500億元人幣。



●港元拆息︰隔夜息升至0.6厘。http://bit.ly/2CVwO6Z



●風險升級！委內瑞拉償債問題日益複雜。http://bit.ly/2Gbfj5U



●華為危機︰加拿大稱評估國家安全風險將考慮盟國看法。http://bit.ly/2Ti1Z2Z



●華為今年殺入電視機市場！兵分兩路榮耀先出發。http://bit.ly/2DK8V3J



●全球品牌500強榜單出爐，華為排名第12。http://bit.ly/2RmYab7



●日本去年12月零售銷售增幅高於預期。http://bit.ly/2CSdw25



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