佳源國際控股股東披露押股情況　下午復牌

佳源國際(02768)公布，控股股東沈天晴為其本人及代表明源投資向董事會報告，明源投資(連同沈天晴)目前持有公司13.54億股，相當於已發行股本52.86%，其中9.15億股(35.73%)已就總額約為1.2億美元的借款設定股份押記或孖展融資，4.39億股(17.13%)並無產權負擔，並不附帶任何股份押記及孖展融資。



已押記的股份當中，6.08億股(23.74%)已分別押予建銀國際海外及中國國際金融香港證券；另外3.07億股(11.99%)已就總額約2,000萬美元的借款向新鴻基投資服務設定孖展融資。



沈表示，計劃整合明源投資所持有公司全部或絕大部分的股份權益，並存入在香港一家證券經紀行開立的一個證券帳戶，而於公司相關股份權益的實益權益將不會出現變動。有關協商已經展開，惟未能確定該等擬定整合何時可生效或該等擬定整合會否生效。



該股申請下午1時正復牌，停牌前報3.7港元。



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