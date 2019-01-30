樓價UPDATES：新盤入伙　帶動區內二手屋苑交投

受荃灣西站上蓋大型新盤海之戀入伙帶動，毗鄰的二手屋苑環宇海灣睇樓量急升，本月錄9宗成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●鰂魚涌匯豪峰中層A室，實用面積363方呎，一房間隔，原叫價698萬元，最終減5萬元，以693萬元易手，實用呎價19,091元。



●西灣河嘉亨灣5座極高層G室，實用面積498方呎，兩房間隔，轉租為賣，本月初叫價1,080萬元，最終以980萬元易手，實用呎價19,679元。



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九龍區



●牛頭角淘大花園本B座高層04室，實用面積375方呎，兩房間隔，以1.5萬元租出，實用呎租40元。



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新界區



●荃灣環宇海灣2座高層B室，實用面積750方呎，三房間隔，以1,168萬元沽出，實用呎價15,573元。



●荃灣麗城花園2期5座低層C室，實用面積572方呎，三房間隔，原叫價620萬元，經議價後，減價5萬元或約不足1%，最後以615萬元沽出，實用呎價10,752元。



●東涌海堤灣畔1座極高層F室，實用面積521方呎，兩房間隔，享全海景，原業主去年8月放盤叫價738萬元，隨後於11月調低至668萬元，最終進一步減至662.8萬元沽出，累減75.2萬元或10%，實用呎價12,722元。



●東涌昇薈8座高層B室，實用面積1,034方呎，三房間隔，原開價1,200萬元放售，經議價後，減價10萬元或約不足1%，最後以1,190萬元沽出，實用呎價11,509元。



●屯門公屋建生邨5座(康生樓)低層17室，實用面積208方呎，開放式間隔，去年11月初於自由市場叫價280萬元，經多次議價後，最終減以205萬沽出，實用呎價9,856元。



●屯門邁亞美海灣2座高層A室，實用面積403方呎，兩房間隔，獲區內首置客以503萬購入自住，實用呎價12,481元。



●天水圍天富苑G座高層2室，實用面積650方呎，三房間隔，獲區內綠表客以400萬(居二市場價)承接，實用呎價6,154元。



●天水圍嘉湖山莊麗湖居4座低層G室，實用面積547方呎，三房間隔，以482.8萬元沽出，實用呎價8,826元。



●粉嶺帝庭軒1座低層A室，實用面積419方呎，兩房間隔，原叫價530萬元，及後減價5萬，以525萬元成交，減幅不足1%，實用呎價12,530元。



●沙田第一城45座中層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，原開價550萬元，議價後減價12萬元，以538萬元易手，實用呎價17,697元。



●馬鞍山新港城K座中層08室，實用面積551方呎，三房間隔，原開價850萬元，議價後減價17萬元，以833萬元易手，實用呎價15,118元。



●馬鞍山薈朗1座中層A07室，實用面積293方呎，一房間隔，以1.4萬元租出，實用呎租47.8元。



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