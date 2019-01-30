調查：首季全球手機產量大跌　iPhone縮得勁

據市場研究機構集邦諮詢(TrendForce)報告，預料今年第1季智能手機生產量為3.07億部，按年跌10%；2018年第4季生產量為約3.83億部。



首季生產量頭6位排名分別為三星電子、華為、蘋果公司、小米(01810)、OPPO及vivo。



報告預期，三星首季的手機生產仍主攻J系列，佔比料近50%，手機產量料7,000萬部。



華為第1季手機產量預計約4,600萬部，可望按年增近10%；其雖具備完整產品線，但受國際因素影響，面臨的不確定性正增加。



iPhone首季生產總量料只有4,150萬部，按年跌近26%，蘋果公司市佔排名滑落至第3名。



小米將以去存貨為主，第1季的生產量約2,600萬部，按年跌12%。



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