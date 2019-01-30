淡水河谷減產震撼市場　全球鐵礦石價格飆升

全球鐵礦石市場周三劇震，新加坡交易所的鐵礦石期貨價格一度飆9.5%至每噸86.10美元，

為2017年3月以來的最高水平；大連商品交易所的鐵礦石合約則漲停。之前全球最大生產商淡水河谷周二宣布減產計劃。



公司CEO Fabio Schvartsman表示，將關閉達10%鐵礦石產能，以避免再出現上周的嚴重潰壩事故。淡水河谷一座「尾礦壩」上周五垮塌，事故造成至少84人死亡，數百人失蹤。



根據公司呈交給巴西能源部和環境部的計劃，未來3年，將停止使用全部「尾礦壩」，這估計導致每年減產4,000萬噸。公司表示，借助其他礦山增產，可以抵消這些減產的影響。淡水河谷去年10月份給出的2019年產量指引為4億噸。



因應淡水河谷減產，高盛將鐵礦石3個月、6個月和12個月價格目標分別每噸調高至80、70和65美元；此前分別為70、60和60美元。該行預計，淡水河谷2019年的產量損失將為1,000萬至1,500萬噸，因其能夠彌補部分、而不是全部產量損失。



市場估計，如果供應量急劇減少，將使全球鐵礦石海運市場收緊，利好力拓、必和必拓和英美資源集團，同時提高全球鋼鐵企業的成本。



澳洲礦業股周三飆升，力拓一度上漲7.3%，觸及2008年9月以來最高水平；必和必拓漲幅高達4.9%，Fortescue漲幅高達9.9%。





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