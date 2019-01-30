二手成交：海桃灣海景三房戶累減170萬沽

利嘉閣地產分區董事鄭運就透露，市場新近錄錄得奧運站海桃灣2座中層A室成交，單位實用面積約774方呎，建築面積約1,056方呎，三房一套間隔，向正南望海景。原業主以2,100萬港元放盤，及後累減170萬元或約8%，以1,930萬元成交，折合實用面積呎價約24,935元，建築面積呎價約18,277元。



據悉，原業主於2010年6月以約1,269萬元買入上述單位，持貨近9年，現帳面獲利約661萬元，單位升值約52%。



該盤現時約有40個買賣放盤，單位「入場費」由約840萬元起，同類型戶則由1,980萬元起。



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