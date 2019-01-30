【即市分析】本地地產股仍有上升空間

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：美國聯儲局目前正進行一連兩日的議息會議，市場幾乎肯定月內不會加息，甚至到3月份，利率期貨反映市場認為加息機會僅約3%。本地地產股受捧，新鴻基地產(00016)即市曾高見132.2元的近一年高位，現仍升1%報131.1元；恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及長實地產(01113)亦分別升0.6至1%不等。



里昂日前報告認為，香港樓價高企，雖然近期已見調整，惟仍難以負擔，相信樓市調整不會持續太久。該行料本地住宅樓價未來一兩個月見底後將反彈15%，當實體樓市轉好，地產股亦會跑贏大市。該行將新地評級由「沽出」升至「跑輸大市」，目標價由105元升至126元。同時分別予恒地、新世界「跑輸大市」及跑贏大市評級，目標價各升至45元及12.5元。



過去樓價升勢一直未能反映於地產股股價之上，惟近期美國聯儲局立場轉鴿，令市場重新審視地產行業前景，加上相關股份估值仍處低位，吸引資金持續追入，在加息步伐放緩的預期下，相信短線仍有上升空間。上述4隻股份走勢上已現突破，不妨順勢而行候低吸納，跌穿250日線支持止蝕。

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