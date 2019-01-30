【高盛推介】滙豐友邦牛證可吼？

高盛(亞洲)有限責任公司：觀察近期個股牛熊證資金流向，可見資金集中部署騰訊，其牛證於昨日(29日)錄得約760萬港元資金流入，而昨日熊證雖獲資金繼續部署，但資金明顯減少，只有約40萬元。



另外，不少大型藍籌股昨亦獲資金轉向部署牛證，當中滙豐控股及友邦保險牛證錄得少量資金流入，各約10萬及20萬元。工商銀行及中國人壽牛證昨錄得相對較多資金流入，有約180萬及280萬元。



投資者如計劃部署騰訊牛證，可留意騰訊牛(64786)，收回價與現價有約8元差距，為現時所有牛證中槓桿首三高的選擇之一。



相反，投資者如計劃部署熊證，可留意騰訊熊(67260)，收回價與現價有約14元差距，為相近收回價熊證中槓桿最高的選擇。



騰訊牛(64786)收回價333.18元，行使價331.18元，換股比率100，槓桿比率28.9倍。



騰訊熊(67260)收回價355.08元，行使價357.08元，換股比率100，槓桿比率20.3倍。



投資者亦可留意滙豐牛(68317)及友邦牛(65657)，收回價與現價有約2.2及2元差距，分別為現時所有牛證中槓桿最高，及現時所有牛證中槓桿首三高的選擇之一。



以及可留意工行牛(62243)及國壽牛(63109)，收回價與現價有約0.4及0.7元差距，分別為現時所有牛證中槓桿首三高之一，及現時所有牛證中槓桿第二高的選擇。



滙豐牛(68317)收回價64.08元，行使價63.08元，換股比率100，槓桿比率26.5倍。



友邦牛(65657)收回價66.08元，行使價65.48元，換股比率100，槓桿比率25.2倍。



工行牛(62243)收回價5.5元，行使價5.4元，換股比率10，槓桿比率10.0倍。



國壽牛(63109)收回價18.08元，行使價17.68元，換股比率10，槓桿比率15.8倍。



高盛藍籌股牛熊證條款：

騰訊牛(64786)收回價333.18元，行使價331.18元，槓桿比率28.9倍。



騰訊熊(67260)收回價355.08元，行使價357.08元，槓桿比率20.3倍。



滙豐牛(68317)收回價64.08元，行使價63.08元，槓桿比率26.5倍。



友邦牛(65657)收回價66.08元，行使價65.48元，槓桿比率25.2倍。



工行牛(62243)收回價5.5元，行使價5.4元，槓桿比率10.0倍。



國壽牛(63109)收回價18.08元，行使價17.68元，槓桿比率15.8倍。



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