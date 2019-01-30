樓價UPDATES：海桃灣開齋　三房戶減170萬沽

農曆新年將至，不少買家趁假期前趕入市，奧運站海桃灣錄得今年首宗買賣，一個三房套房單位減價170萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌太古城彩天閣高層G室，實用面積717方呎，三房套房間隔，減價50萬元，以1,348萬元易手，實用呎價18,801元。



●淺水灣華景園3座低層A室，實用面積1,239方呎，三房套房間隔，獲租客以6.5萬元承租，實用呎租52元。



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九龍區



●奧運站海桃灣2座中層A室，實用面積774方呎，三房套房間隔，累減170萬元或約8%，以1,930萬元成交，實用呎價24,935元。



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新界區



●屯門翠寧花園6座低層A室，實用面積592方呎，未補價第二市場售價372.8萬元，實用呎價6,297元。



●上水御景峰低層J室，實用面積661方呎，三房套房間隔，原叫價820萬元，減價64萬元或7.8%，以756萬元成交，實用呎價11,437元。



●粉嶺牽晴間11座中層H室，實用面積388方呎，兩房間隔，累減約18萬元，以520萬元獲承接，實用呎價13,402元。



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