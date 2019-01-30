【即市分析】煤氣領展仲諗唔諗得過？

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：美國聯儲局就開緊會議息，周四凌晨先有結果。中美貿易戰持續，市場預期今輪都好難加息，反而要睇睇議息後言論會唔會愈來愈「鴿」。



部分息口敏感股今日(周三)先行起動，本地地產股強勢唔使講。香港中華煤氣(00003)及領展房產基金(00823)即市股價雖然分別微跌0.3%及0.05%，但其實中線走勢都係級級上為主，話唔定回一回氣又再上過，可以望望。



先睇煤氣股價自去年11月中近15元水平開始起步，至今基乎無調整過，現價守穩多條主要平均線，走勢利好，守穩20日線約16.7元真係唔怕買，目標價19元，止蝕位16.5元。



至於領展股價同樣自去年11月初開始反覆向上，近期動力轉強，可能與市場無乜主題下泊入去避一避險有關，加上美息呢個加息周期真的完結的話，類似煤氣同領展呢類高息之選有望繼續強於大市，建議中線逢低吸納，目標上望91元，跌穿10日線81.8元止蝕。

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