恒隆指長遠香港房地產「無可能有事」

恒隆集團(00010)和恒隆地產(00010)舉行業績會，香港地產發展成傳媒提問焦點之一。集團董事長陳啟宗笑稱自己「從來唔識睇短線」，但長遠香港房地產「無可能有事」。



其兒子、執行董事陳文博，以及行政總裁盧偉柏多次強調，集團一直有在香港投地，只是沒有中標。盧稱，沒有「睇淡」後市，只是目前價格較高，故要小心行事。



目前集團在香港可售貨尾尚有3間藍塘道項目單位和1個浪澄灣項目的單位，總值約36億港元。至於淘大工業村強拍項目，已申請十多個月，相信未來一兩個月內會有結果。



至於內地方面，陳啟宗稱，最近為內地商場租務簽了30多張租約，都是大品牌，這些品牌的負責人沒有一個在談租約時提到貿易戰問題。未來12至18個月，集團有800萬方呎商場及寫字樓落成啟用，對內地租務有信心。





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