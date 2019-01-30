Apple季績表現一般　盤後股價竟暴升！有3大原因...

蘋果公司(Apple Inc.)披露季度業績後，整體表現不過不失，行政總裁庫克亦未有唱好公司表現，反而憂慮大中華區銷售轉弱較預期更嚴重。一般來說，股價就算不跌，也不能大升。不過，該公司股價在收市後延長交易時段竟飆逾5%，為何會這樣呢？



外國傳媒報道，美國投行Wedbush分析師Daniel Ives表示，有3個理由解釋！



首先，由於蘋果公司已在1月初預警上季收入會下降，市場早有心理準備。然而，該公司同時預計截至3月止的第2季度收入介乎550億至590億美元。Ives指出，這已經較市場悲觀預期550億美元以下為佳了。



另外兩個原因是來自蘋果公司的服務業務生意，這是彌補iPhone銷售呆滯的重點。過去一季是假日消費旺季，惟iPhone收入下跌了15%，軟件及服務收入則上升19%以上。蘋果公司亦提供了兩項具體服務披露數字：毛利率和付費訂閱的用戶數量。



該公司服務相關的毛利率達63%，好過預期，當中包括蘋果音樂(Apple Music)、iCloud、蘋果支付(Apple Pay)。分析指，只要毛利率不跌穿60%就是好消息，因市場傾向低估蘋果公司的盈利能力。



付費用戶量方面，據蘋果公司首席財務官Luca Maestri披露，該公司目前達3.6億戶，按年增加1.2億戶，預期2020年可增至5億戶。Ives指出，有關數據是重要的，可讓市場更能預測蘋果公司的收入。



另外，BTIG分析員Water Piecyk表示，雖然蘋果公司下調了收入預測，惟整體毛利率則維持37至38%，反映盈利能力不會受收入下跌而受影響。這已經是好消息，即投資者最壞的預期並沒有實現。

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